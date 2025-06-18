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18 июня, 19:50
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Недвижимость для иностранцев в Украине: что разрешено, а что запрещено

Валерия Городинская
Основні тези
  • Иностранцы могут покупать жилье и коммерческую недвижимость в Украине, но есть ограничения по сельскохозяйственным землям.
  • Оплата должна проводиться в гривнах, с ограничением на наличные расчеты до 50 тысяч гривен, и требует подтверждения происхождения средств и декларирования крупных сумм.

Все немало иностранцев покупают жилье в Украине, ведь кто-то планирует здесь бизнес, а кто-то видит инвестиционный потенциал. Однако для покупки иностранцу жилья в Украине нужно пройти определенную процедуру.

О том, как иностранным покупателям купить недвижимость в Украине, какие документы для этого нужны и как происходит расчет информирует 24 Канал со ссылкой на агентство недвижимости "Маяк".

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Что самое важное при покупке недвижимости

К иностранцам украинское законодательство достаточно лояльно. Они могут купить свободно как квартиры, так и коммерческие помещения. Однако есть ограничение, которое касается сельскохозяйственных земель.

Кроме того, среди важнейших этапов покупки недвижимости является расчет между покупателем и продавцом, ведь в Украине такой процесс регулируется правилами валютного и налогового законодательства.

Что входит в основные правила расчетов:

  • Оплата только в гривнах

Если иностранец переводит средства из-за границы, то они конвертируются в гривны по курсу банка.

  • Самый безопасный способ оплаты – банковский перевод

Для этого иностранцу нужно открыть счет в украинском банке или осуществить перевод с зарубежного счета.

  • Лимит наличных расчетов наличными

Максимальная сумма наличных, которую можно использовать для оплаты, составляет 50 тысяч гривен. Все остальные надо проводить через банк.

  • Декларирование наличных денег

Иностранцу, который ведет наличные на сумму в 10 тысяч долларов надо декларировать на украинской таможне.

  • Подтверждение происхождения средств

Для этого надо подготовить справки о доходах или выписки с банковских счетов.

  • Назначение платежа

При переводе указание назначения платежа обязательно, ведь неправильная формулировка может привести к задержке сделки.

Обратите внимание! Иностранец может использовать для безопасного расчета специальные банковские инструменты, например аккредитив или временный депозитный счет у нотариуса.

Какой список документов надо подготовить

Все необходимые документы должны быть переведены на украинский язык и заверены нотариально. В списке должны быть следующие документы:

  • загранпаспорт,
  • идентификационный код (получается в Украине),
  • согласие супруга или супруги (если в браке),
  • доверенность (при необходимости).

Особое внимание иностранцам стоит обратить на перевод идентификационного кода, потому что нотариус не заключит договор без него.