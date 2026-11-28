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Как зарегистрировать право собственности на жилье без доступа к архивам БТИ

Сведения о праве собственности на недвижимость, оформленном до 1 января 2013 года, могут отсутствовать в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП), пишет представительница Уполномоченного по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина

Внести их в электронный реестр бывает сложно, поскольку часть архивов БТИ осталась на временно оккупированных территориях, а некоторые были повреждены или уничтожены в результате боевых действий.

Из-за войны многие украинцы также лишились правоустанавливающих документов на жилье. У некоторых остались только их копии, фотографии или сканы.

Важно! В то же время даже наличие оригиналов не гарантирует успешной регистрации, если невозможно получить необходимую информацию из архивов БТИ. Однако ни утрата документов, ни отсутствие сведений в электронном реестре сами по себе не означают утрату законно приобретенного права собственности.

Порядок регистрации права собственности на жилье зависит от наличия документов и доступа к архивным сведениям. Владельцам необходимо действовать в зависимости от обстоятельств:

если оригиналы документов сохранились – обратиться к государственному регистратору или нотариусу с заявлением о государственной регистрации права собственности;

если документы утрачены – воспользоваться сведениями о ранее зарегистрированном праве собственности, содержащимися в архивных реестрах или бумажных архивах БТИ;

если получить необходимые архивные сведения невозможно – выяснить, можно ли восстановить документы или получить их дубликаты.

В случае отказа в государственной регистрации владельцу необходимо получить соответствующее решение с указанием его оснований. В зависимости от обстоятельств он может обжаловать это решение или обратиться в суд с иском о признании права собственности на недвижимость.

Напомним, отказать в регистрации права собственности на квартиру могут из-за т отсутствие необходимых документов, ошибки в них или несоответствия в государственном реестре. Препятствием также могут стать арест жилья, запрет на его отчуждение или судебный спор в отношении недвижимости.