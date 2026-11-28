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Як зареєструвати право власності на житло без доступу до архівів БТІ

Відомості про право власності на нерухомість, оформлене до 1 січня 2013 року, можуть бути відсутні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП), пише представниця Уповноваженого з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Ольга Алтуніна

Внести їх до електронного реєстру буває складно, оскільки частина архівів БТІ залишилася на тимчасово окупованих територіях, а деякі були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій.

Через війну багато українців також втратили правовстановлювальні документи на житло. У деяких залишилися лише їхні копії, фотографії або скани.

Важливо! Водночас навіть наявність оригіналів не гарантує успішної реєстрації, якщо неможливо отримати необхідну інформацію з архівів БТІ. Проте ні втрата документів, ні відсутність відомостей в електронному реєстрі самі по собі не означають втрату законно набутого права власності.

Порядок реєстрації права власності на житло залежить від наявності документів та доступу до архівних відомостей. Власникам необхідно діяти залежно від обставин:

якщо оригінали документів збереглися – звернутися до державного реєстратора або нотаріуса із заявою про державну реєстрацію права власності;

якщо документи втрачені – скористатися відомостями про раніше зареєстроване право власності, які містяться в архівних реєстрах або паперових архівах БТІ;

якщо отримати необхідні архівні відомості неможливо – з'ясувати, чи можна відновити документи або отримати їхні дублікати.

У разі відмови в державній реєстрації власнику необхідно отримати відповідне рішення із зазначенням її підстав. Залежно від обставин він може оскаржити це рішення або звернутися до суду з позовом про визнання права власності на нерухомість.

Нагадаємо, відмовити в реєстрації права власності на квартиру можуть через відсутність необхідних документів, помилки в них або розбіжності у державному реєстрі. Перешкодою також можуть стати арешт житла, заборона його відчуження або судовий спір щодо нерухомості.