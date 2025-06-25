Где не покупают квартиры: главные ошибки рынка недвижимости

Несмотря на то, что украинский рынок недвижимости восстанавливается, есть определенные категории жилья, которые невозможно продать. Касается это как проблем с инфраструктурой, так и расположения. Теперь владельцам жилых объектов нужно решить проблемы, чтобы потом привлечь внимание покупателей.

Среди локаций, которые чаще всего хуже всего продают, есть комплексы без больниц вблизи, школ и садиков, а также, плохо продаются квартиры в городах, где есть отток населения, передает 24 Канал со ссылкой на агентство недвижимости Oksagen.

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Из-за чего не продается жилье в Украине

Согласно исследованию агентства, среди покупателей непопулярными являются следующие:

периферия без инфраструктуры , то есть без школы, без больницы и транспорта. Даже более низкая цена на квартиры в таких комплексах не спасают ситуацию.

, то есть без школы, без больницы и транспорта. Даже более низкая цена на квартиры в таких комплексах не спасают ситуацию. близость к границам, в частности к зоне боевых действий. Дело в том, что согласно данным Мининфраструктуры, в 2025 году на востоке страны спрос на жилье упал почти втрое.

Дело в том, что согласно данным Мининфраструктуры, в 2025 году на востоке страны спрос на жилье упал почти втрое. уменьшение экономической активности в некоторых городах, например Чернигов и Сумы.

Какие критерии новостроек не выбирают

Новостройки без сертификата готовности

Если формальные процедуры не завершены, то покупатели не будут доверять таким комплексам. Таким образом, покупка жилья без гарантий исчезает из практики.

В качестве примера, в первом квартале 2025 года в Киеве было заключено лишь 17% сделок по покупке объектов, не имеющих сертификата готовности.

Неудобная планировка квартиры

Здесь речь идет о слишком узких кухнях, проходных комнатах и низком качестве отделки жилых комплексов. Все эти аспекты тормозят продажу, ведь покупатели идут к конкурентам.