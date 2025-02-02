Лай-Чи-Во стало примером восстановления культурного наследия. Местные покинули его в 1960-х годах, а восстанавливать село начали в 2009 году, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на CNN.

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Почему деревню когда-то покинули

Лай-Чи-Во основал народ хакка – коренные жители региона, которые придерживались философии фэн-шуй. Лес вокруг села по идее должен был защищать поселение от природных катаклизмов и поддерживать экологический баланс. Однако в 1960-х годах индустриализация Гонконга заставила большинство людей покинуть свои дома.

У нас даже не было обуви и одежды,

– вспоминает староста села Сюзан Вонг.

Женщина вернулась на родину в 73 года вместе со 103-летним отцом. "Я счастлива быть здесь снова. У меня много друзей, которые тоже вернулись", – говорит китаянка.

Сюзан с отцом переехали в родной дом / Фото CNN

Почему люди вернулись в деревню

В течение десятилетий Лай-Чи-Во был заброшенным, но в 2009 году его начали восстанавливать. В процесс вложили около 100 миллионов гонконгских долларов.

Десятки обновленных домов и ухоженные сельскохозяйственные угодья привлекли бывших местных жителей. Деревня становится центром экологического туризма и органического сельского хозяйства.

Я выращиваю овощи. Здесь действительно чувствуется тишина и покой природы. Я надеюсь, что больше людей смогут насладиться медленным темпом жизни,

– говорит местный А Хим Цанг, который вместе с женой стал новым жителем села.

Проект восстановления способствует также экономическому развитию. В селе производят кофе, выращивают на продажу мандарины, готовят редкие джемы.

Фермерство в таких небольших масштабах не дает достаточной прибыли, но люди хотят здесь жить и готовы работать.