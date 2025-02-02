Лай-Чі-Во стало прикладом відновлення культурної спадщини. Місцеві покинули його у 1960-х роках, а відновлювати село почали у 2009 році, розповідає 24 Канал, посилаючись на CNN.

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Чому село колись покинули

Лай-Чі-Во заснував народ хакка – корінні жителі регіону, які дотримувалися філософії фен-шуй. Ліс довкола села за ідеєю мав захищати поселення від природних катаклізмів і підтримувати екологічний баланс. Проте в 1960-х роках індустріалізація Гонконгу змусила більшість людей покинути свої домівки.

У нас навіть не було взуття та одягу,

– згадує староста села Сюзан Вонг.

Жінка повернулася на батьківщину в 73 роки разом із 103-річним батьком. "Я щаслива бути тут знову. У мене багато друзів, які теж повернулися", – каже китаянка.

Сюзан з батьком переїхали в рідний дім / Фото CNN

Чому люди повернулися до села

Протягом десятиліть Лай-Чі-Во був занедбаним, але у 2009 році його почали відновлювати. У процес вклали близько 100 мільйонів гонконзьких доларів.

Десятки оновлених будинків і доглянуті сільськогосподарські угіддя привабили колишніх місцевих. Село стає центром екологічного туризму та органічного сільського господарства.

Я вирощую овочі. Тут справді відчувається тиша та спокій природи. Я сподіваюся, що більше людей зможуть насолодитися повільним темпом життя,

– каже місцевий А Хім Цанг, який разом із дружиною став новим мешканцем села.

Проєкт відновлення сприяє також економічному розвитку. У селі виробляють каву, вирощують на продаж мандарини, готують рідкісні джеми.

Фермерство в таких невеликих масштабах не дає достатнього прибутку, але люди хочуть тут жити й готові працювати.