Не успели приватизировать квартиру: можно ли получить компенсацию за разрушенное жилье

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Почему за неприватизированную квартиру нельзя получить компенсацию

Украинцы, проживавшие в государственных или коммунальных квартирах, могут столкнуться с проблемами после повреждения жилья в результате российских обстрелов, пояснили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Важно! Если дом признан аварийным, приватизировать квартиру по действующим правилам уже нельзя. Даже если жилье стало непригодным для проживания именно из-за войны.

В то же время компенсацию за уничтоженную недвижимость по программе "еВосстановление" могут получить ее владельцы. Поэтому люди, которые не успели приватизировать квартиру, не могут воспользоваться этой программой в качестве владельцев жилья.

Как предлагают изменить правила приватизации поврежденного жилья

2 сентября 2026 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 16012. Документ предусматривает изменения в закон о приватизации государственного жилищного фонда.

Украинцам хотят разрешить приватизировать квартиры и дома, которые стали аварийными из-за российских обстрелов или боевых действий. Новые правила будут касаться жилья на подконтрольных Украине территориях.

Для приватизации потребуется подтвердить, что жилье стало аварийным из-за российских обстрелов. Для этого понадобится один из документов:

акт обследования поврежденного жилья;

отчет о техническом обследовании здания.

После приватизации жильцы смогут претендовать на компенсацию по программе "еВосстановление". В то же время сам факт оформления права собственности не будет гарантировать выплаты.

В настоящее время законопроект №16012 еще находится на рассмотрении в парламентском комитете. Поэтому предложенные изменения пока не вступают в силу, а приватизация аварийного жилья остается запрещенной.

Напомним, украинцы, чье жилье повреждено или разрушено в результате российских обстрелов, могут получить компенсацию по программе "еВосстановление". В то же время получение государственных средств не лишает права подать заявление в Международный реестр ущерба для получения будущих репараций.