Не встигли приватизувати квартиру: чи можна отримати компенсацію за зруйноване житло

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Чому за неприватизовану квартиру не можна отримати компенсацію

Українці, які проживали у державних або комунальних квартирах, можуть зіткнутися з проблемами після пошкодження житла внаслідок російських обстрілів, пояснили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Важливо! Якщо будинок визнали аварійним, приватизувати квартиру за чинними правилами вже не можна. Навіть коли житло стало непридатним для проживання саме через війну.

Водночас компенсацію за знищену нерухомість за програмою "єВідновлення" можуть отримати її власники. Тому люди, які не встигли приватизувати квартиру, не можуть скористатися цією програмою як власники житла.

Як пропонують змінити правила приватизації пошкодженого житла

2 вересня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16012. Документ передбачає зміни до закону про приватизацію державного житлового фонду.

Українцям хочуть дозволити приватизувати квартири та будинки, які стали аварійними через російські обстріли або бойові дії. Нові правила стосуватимуться житла на підконтрольних Україні територіях.

Для приватизації потрібно буде підтвердити, що житло стало аварійним через російські обстріли. Для цього знадобиться один із документів:

акт обстеження пошкодженого житла;

звіт про технічне обстеження будівлі.

Після приватизації мешканці зможуть претендувати на компенсацію за програмою "єВідновлення". Водночас сам факт оформлення права власності не гарантуватиме виплат.

Наразі законопроєкт №16012 ще опрацьовують у парламентському комітеті. Тому запропоновані зміни поки не діють, а приватизація аварійного житла залишається забороненою.

Нагадаємо, українці, чиє житло пошкоджене або зруйноване через російські обстріли, можуть отримати компенсацію за програмою "єВідновлення". Водночас отримання державних коштів не позбавляє права подати заяву до міжнародного Реєстру збитків для отримання майбутніх репарацій.