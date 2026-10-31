Вместо роскоши выбрала уют: как выглядит квартира Аманды Сейфрид

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Как выглядит квартира Аманды Сейфрид в Нью-Йорке

Квартира актрисы расположена в Манхэттене, в районе Верхний Вест-Сайд. Она занимает часть последнего этажа здания 1907 года постройки, внесенного в Национальный реестр исторических мест США, пишет Architectural Digest.

Аманда Сейфрид приобрела недвижимость в 2019 году примерно за 2,52 миллиона долларов. Ранее помещение состояло из трех комнат для персонала. Когда актриса купила квартиру, в ней не было полноценных внутренних стен и готового пола. Чтобы превратить помещение в жилье, Сейфрид пригласила дизайнеров студии General Assembly. Работы осложнял исторический статус здания, из-за которого пришлось учитывать ограничения на перестройку.

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Наибольшее внимание в квартире привлекают большие арочные окна, через которые в комнаты проникает много естественного света. Сейфрид хотела, чтобы интерьер напоминал ее загородный дом, поэтому дизайнеры использовали натуральное дерево, светлые цвета и винтажную мебель. Кухню обустроили под мансардным окном, установив дубовые шкафы и остров с деревянной основой и мраморной столешницей.

Квартира Аманды Сейфрид / Фото Architectural Digest

В гостиной разместили большой диван, винтажные кресла и деревянный журнальный столик. Одной из самых интересных деталей стала картина художника Марка Райдена, на которой изображена актриса с котом. В столовой деревянный стол дополнили антикварными стульями.

Вместо обычных штор для большинства окон изготовили деревянные ставни, которые помогают регулировать освещение. У входа установили дубовую перегородку с зеркалом и полкой, чтобы отделить небольшую прихожую от кухни. В спальне разместили кровать с каркасом для балдахина, одну из стен украсили обоями, а для хранения вещей установили встроенные шкафы.

Для детской комнаты дизайнеры создали двухъярусные кровати на заказ и предусмотрели место для игр. Их изготовили с учетом особенностей планировки, чтобы оставить больше свободного пространства в комнате.

Напомним,Дом Шэрон Стоун в Беверли-Хиллз больше напоминает частную художественную галерею. В интерьере актриса сочетала яркие цвета, необычные ковры и винтажную мебель, а стены украсила собственными картинами.