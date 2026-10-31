Замість розкоші обрала затишок: як виглядає квартира Аманди Сейфрід

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Як виглядає квартира Аманди Сейфрід у Нью-Йорку

Квартира акторки розташована на Мангеттені, у районі Верхній Вест-Сайд. Вона займає частину останнього поверху будинку 1907 року, внесеного до Національного реєстру історичних місць США, пише Architectural Digest.

Аманда Сейфрід придбала нерухомість у 2019 році приблизно за 2,52 мільйона доларів. Раніше приміщення складалося з трьох кімнат для персоналу. Коли акторка придбала квартиру, у ній не було повноцінних внутрішніх стін і готової підлоги. Щоб перетворити приміщення на житло, Сейфрід запросила дизайнерів студії General Assembly. Роботи ускладнював історичний статус будівлі, через який довелося враховувати обмеження на перебудову.

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Найбільше уваги у квартирі привертають великі аркові вікна, через які до кімнат потрапляє багато природного світла. Сейфрід хотіла, щоб інтер'єр нагадував її заміський будинок, тому дизайнери використали натуральне дерево, світлі кольори та вінтажні меблі. Кухню облаштували під мансардним вікном, встановивши дубові шафи й острів із дерев'яною основою та мармуровою стільницею.

Квартира Аманди Сейфрід / Фото Architectural Digest

У вітальні розмістили великий диван, вінтажні крісла та дерев'яний журнальний столик. Однією з найцікавіших деталей стала картина художника Марка Райдена, на якій зображена акторка з котом. У їдальні дерев'яний стіл доповнили антикварними стільцями.

Замість звичайних штор для більшості вікон виготовили дерев'яні віконниці, які допомагають регулювати освітлення. Біля входу встановили дубову перегородку з дзеркалом і полицею, щоб відокремити невеликий передпокій від кухні. У спальні розмістили ліжко з каркасом для балдахіна, одну зі стін прикрасили шпалерами, а для зберігання речей встановили вбудовані шафи.

Для дитячої кімнати дизайнери створили двоярусні ліжка на замовлення та передбачили місце для ігор. Їх виготовили з урахуванням особливостей планування, щоб залишити більше вільного простору в кімнаті.

Нагадаємо, будинок Шерон Стоун у Беверлі-Гіллз більше нагадує приватну художню галерею. В інтер'єрі акторка поєднала яскраві кольори, незвичайні килими та вінтажні меблі, а стіни прикрасила власними картинами.