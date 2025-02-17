Квартиру Януковича сдают в аренду: сколько стоит пожить в апартаментах президента-беглеца
В столице сдают в аренду двухэтажное помещение беглого экс-президента Виктора Януковича. Чтобы снимать квартиру, в месяц нужно платить более 60 тысяч гривен.
О том, что на рынке аренды жилья снова появилось жилье Януковича, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Украинские Новости.
Обратите внимание Платить надо только за комуслуги, но есть нюанс: в Киеве сдают необычную квартиру
В аренду сдают квартиру Януковича
Детали об аренде квартиры беглого экс-президента рассказала изданию руководитель Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума. Речь идет об апартаментах на Оболонской набережной в Киеве.
Сейчас квартира в аренде. 67 тысяч гривен в месяц,
– рассказала она.
Елена Дума добавила, что деньги, вырученные за аренду, идут в государственный бюджет. Управляющий имущества получает от аренды 10 тысяч гривен прибыли.
К слову, ранее арендная плата для желающих снимать жилье была меньше – чуть более 40 тысяч гривен.
Справка. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который занимается выявлением и розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и их управлением.
В 2019 году управляющий сделал ремонт и начал сдавать жилье в аренду / Фото 24 Канала
Что известно об этих апартаментах Януковича
Площадь двухэтажной киевской квартиры Януковича – 240 квадратных метров. Эксперты оценивали ее стоимость в 27 миллионов гривен.
Более 5 лет квартира, в которой экс-президент был официально зарегистрирован, стояла пустая. За это время насчитали почти 50 тысяч гривен долга за комуслуги.
В 2019 году АРМА нашло управляющих для арестованного имущества. В то время жилье находилось в непригодном для использования состоянии. Управляющий сделал ремонт и начал сдавать его в аренду.