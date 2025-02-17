Про те, що на ринку оренди житла знову з'явилося житло Януковича, 24 Канал розповідає з посиланням на Українські Новини.

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В оренду здають квартиру Януковича

Деталі про оренду помешкання експрезидента-втікача розповіла виданню керівниця Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума. Йдеться про апартаменти на Оболонській набережній в Києві.

Зараз квартира в оренді. 67 тисяч гривень на місяць,

– розповіла вона.

Олена Дума додала, що гроші, виручені за оренду, йдуть у державний бюджет. Управитель майна отримує від оренди 10 тисяч гривень прибутку.

До слова, раніше орендна плата для охочих винаймати житло була меншою – трохи більш ніж 40 тисяч гривень.

Довідка. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який займається виявленням та розшуком активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та їхнім управлінням.



У 2019 році управитель зробив ремонт і почав здавати житло в оренду / Фото 24 Каналу

Що відомо про ці апартаменти Януковича

Площа двоповерхової київської квартири Януковича – 240 квадратних метрів. Експерти оцінювали її вартість у 27 мільйонів гривень.

Понад 5 років квартира, в якій експрезидент був офіційно зареєстрований, стояла порожня. За цей час нарахувати майже 50 тисяч гривень боргу за компослуги.

У 2019 році АРМА знайшло управителів для арештованого майна. На той час житло перебувало в непридатному для використання стані. Управитель зробив ремонт і почав здавати його в оренду.