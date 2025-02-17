О том, что на рынке аренды жилья снова появилось жилье Януковича, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Украинские Новости.

Обратите внимание Платить надо только за комуслуги, но есть нюанс: в Киеве сдают необычную квартиру

В аренду сдают квартиру Януковича

Детали об аренде квартиры беглого экс-президента рассказала изданию руководитель Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума. Речь идет об апартаментах на Оболонской набережной в Киеве.

Сейчас квартира в аренде. 67 тысяч гривен в месяц,

– рассказала она.

Елена Дума добавила, что деньги, вырученные за аренду, идут в государственный бюджет. Управляющий имущества получает от аренды 10 тысяч гривен прибыли.

К слову, ранее арендная плата для желающих снимать жилье была меньше – чуть более 40 тысяч гривен.

Справка. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который занимается выявлением и розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и их управлением.



В 2019 году управляющий сделал ремонт и начал сдавать жилье в аренду / Фото 24 Канала

Что известно об этих апартаментах Януковича

Площадь двухэтажной киевской квартиры Януковича – 240 квадратных метров. Эксперты оценивали ее стоимость в 27 миллионов гривен.

Более 5 лет квартира, в которой экс-президент был официально зарегистрирован, стояла пустая. За это время насчитали почти 50 тысяч гривен долга за комуслуги.

В 2019 году АРМА нашло управляющих для арестованного имущества. В то время жилье находилось в непригодном для использования состоянии. Управляющий сделал ремонт и начал сдавать его в аренду.