Соответствующее объявление появилось на портале OLX.UA. Детали о специфическом помещении рассказывает 24 Канал.

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В Киеве в аренду предлагают необычную квартиру

В Днепровском районе столицы в аренду сдают двухкомнатную квартиру. Ежемесячная плата отсутствует, нужно оплачивать только 1 000 гривен за коммунальные услуги.

Однако есть значительный нюанс – жилье без ремонта. Новым жильцам придется обустраивать его почти с нуля.

Сдам жилье бесплатно людям, которые готовы заселиться в пустую квартиру, требующую ремонта. Ищу ответственных и порядочных людей, которые готовы самостоятельно обустроить жилье,

– говорится в объявлении.

Как выглядит квартира: Фото OLX.UA

Жилье нуждается в ремонте

Владелец прикрепил к объявлению несколько фото. На них заметно, что помещение находится в аварийном состоянии. В нем нет мебели, а условия для проживания – минимальные. Туалет и забитая хламом ванная стоят прямо посреди комнаты. Однако жилье имеет балкон и новые окна, которые уже установлены.

Общая площадь квартиры – 40 квадратных метров. В ней есть 2 комнаты. Расположено жилье на третьем этаже пятиэтажки.

К слову, стоимость аренды квартир в Киеве зависит от района, площади помещения и ремонта в нем. Традиционно самой дорогой является аренда в Печерском районе, где средняя цена в месяц составляет 36 тысяч гривен, а самой дешевой – в Деснянском, где нужно выложить примерно 9 тысяч.