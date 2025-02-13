Відповідне оголошення з'явилося на порталі OLX.UA. Деталі про специфічне помешкання розповідає 24 Канал.

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У Києві в оренду пропонують незвичну квартиру

У Дніпровському районі столиці в оренду здають двокімнатну квартиру. Щомісячна плата відсутня, потрібно оплачувати лише 1 000 гривень за комунальні послуги.

Проте є значний нюанс – житло без ремонту. Новим мешканцям доведеться облаштовувати його майже з нуля.

Здам житло безкоштовно людям, які готові заселитися в пусту квартиру, що потребує ремонту. Шукаю відповідальних і порядних людей, які готові самостійно облаштувати житло,

– йдеться в оголошенні.

Який вигляд має квартира: Фото OLX.UA

Житло потребує ремонту

Власник прикріпив до оголошення декілька фото. На них помітно, що помешкання перебуває в аварійному стані. У ньому немає меблів, а умови для проживання – мінімальні. Туалет і забита непотребом ванна стоять прямо посеред кімнати. Однак житло має балкон та нові вікна, які вже встановлені.

Загальна площа квартири – 40 квадратних метрів. У ній є 2 кімнати. Розташоване житло на третьому поверсі п'ятиповерхівки.

До слова, вартість оренди квартир у Києві залежить від району, площі помешкання та ремонту в ньому. Традиційно найдорожчою є оренда в Печерському районі, де середня ціна в місяць становить 36 тисяч гривень, а найдешевшою – у Деснянському, де потрібно викласти приблизно 9 тисяч.