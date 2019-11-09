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      За сколько сдают в аренду квартиру Януковича, – комментарий АРМА

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      Квартира Януковича в Киеве на Оболони - сколько стоит аренда в 2019, фото
      Квартиру экс-президента Януковича сдали в аренду / Коллаж 24 канала

      Квартиру экс-президента Виктора Януковича, которая расположена в Киеве на Оболонские набережной, передали в управление и сдают в аренду. Эта недвижимость уже приносит доход государству.

      Такую информацию озвучил в комментарии 24 каналу глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Антон Янчук.

      Фото жилья: Элитную квартиру Януковича в Киеве передадут временному владельцу

      По информации Янчука, элитную столичную квартиру на Оболонской набережной, которая ранее принадлежала экс-президенту Виктору Януковичу, АРМА передала в управление ООО "СВМ Консалтинг". Рыночная стоимость квартиры, общей площадью 240 квадратных метров, согласно отчету об оценке, составляет 26,904 миллионов гривен.

      На момент передачи в управление, квартира была в непригодном для использования состоянии. Поэтому в доме управляющий сделал ремонт, закупил и установил дорогое оборудование, освещение, отремонтировал мансарду и котел, а также наладил систему отопления. Все делалось в соответствии с программой управления этой недвижимостью,
      – отмечает Антон Янчук.

      По словам Янчука, для сохранения имущества управляющим заключен договор страхования рисков потери, уничтожения имущества, установлена охранная система сигнализации, приобретена и установлена входная дверь и передана в пользование по договору аренды. Арендная плата перечисляется управляющему вовремя, как и все коммунальные платежи.

      квартира Януковича, оренда квартири Януковича
      В этом доме планировал жить экс-президент Янукович / Фото 24 канала

      Антон Янчук добавляет, что по состоянию на 5 ноября 2019 года получены доходы от управления в сумме 284 100 грн. За счет этих денег компенсированы все расходы на управление – 162 343 грн, уплачены налоги в сумме 80 007 грн и перечислены в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 грн.

      квартира Януковича, аренда квартиры експрезидента
      Перед тем, как сдавать квартиру, ее пришлось ремонтировать / Фото 24 канала

      Арендатор снимает эту квартиру примерно за 30 тысяч гривен в месяц. Можно поднимать вопрос относительно цены – в условиях свободного рынка такая недвижимость могла бы выглядеть дороже. Но невозможно сравнивать условия свободного рынка и передачу арестованного имущества в аренду. Найти арендатора, который согласится заехать в помещение, из которого через три дня его могут выселить, – крайне непросто,
      – объясняет Янчук.

      Глава АРМА добавляет, что этот риск напрямую влияет на размер арендной платы. Поэтому ставки арендной платы за пользование жилыми помещениями, которые АРМА передает в управление, никогда не будут рыночными и всегда будут ниже.

      квартира Януковича, аренда квартиры експрезидента
      Единственное, что успел сделать Янукович в доме к бегству – стильные батареи / Фото 24 канала

      квартира Януковича, аренда квартиры експрезидента
      Дорогая сантехника в квартире Януковича / Фото: 24 канал

      Прогноз: Что ждет Януковича после возвращения в Украину

      В то же время, АРМА провела 4 проверки эффективности управления этим имуществом. Результаты проверки установили – управление активами осуществляется должным образом.

      Чем занимается АРМА? АРМА – агентство по розыску и менеджменту активов. Агентство уполномочено выявлять и разыскивать активы, то есть имущество, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве. На основании решения суда, АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости.

      Подробнее о судьбе иного имущества, которое в СМИ связывают с бывшим президентом Януковичем и его окружением и не только, читайте вскоре в эксклюзивном интервью с главой АРМА Антоном Янчуком.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Деньги Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Аренда недвижимости Арест Виктор Янукович ТОП
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