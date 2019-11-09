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      За скільки здають в оренду квартиру Януковича, – коментар АРМА

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      Квартира Януковича в Києві на Оболоні - скільки коштує оренда в 2019, фото
      Квартиру експерезидента Януковича здали в оренду / Колаж 24 каналу

      Квартиру експрезидента Віктора Януковича, що розташована у Києві на Оболонські набережній, передали в управління та здають в оренду. Ця нерухомість вже приносить дохід державі.

      Таку інформацію озвучив у коментарі 24 каналу голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Антон Янчук.

      Фото житла: Елітну квартиру Януковича у Києві передадуть тимчасовому власнику

      За інформацією Янчука, елітну столичну квартиру на Оболонській набережній, яка раніше належала експрезиденту Віктору Януковичу, АРМА передала в управління ТОВ "СВМ Консалтинг". Ринкова вартість квартири, загальною площею 240 квадратних метрів, згідно звіту про оцінку, складає 26,904 мільйонів гривень.

      На момент передачі в управління, квартира була у непридатному для використання стані. Тому в помешканні управитель зробив ремонт, закупив та встановив дороге обладнання, освітлення, відремонтував мансарду і котел, а також налагодив систему опалювання. Все робилося відповідно до програми управління цією нерухомістю,
      – зазначає Антон Янчук.

      квартира Януковича, оренда квартири Януковича
      В цьому будинку планував жити експрезидент Янукович / Фото 24 каналу

      За словами Янчука, задля збереження майна управителем укладено договір страхування ризиків втрати, знищення майна, встановлено охоронну систему сигналізації, придбано та встановлено вхідні двері та передано в користування за договором оренди. Орендна плата перераховується управителю вчасно, як і всі комунальні платежі.

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      Антон Янчук додає, що станом на 5 листопада 2019 року отримано доходів від управління в сумі 284 100 грн. За рахунок цих грошей компенсовано всі витрати на управління – 162 343 грн, сплачено податки в сумі 80 007 грн та перераховано до державного бюджету доходи в сумі 31 312 грн.

      квартра Януковича, оренда квартири експрезидента
      Перед тим, як здавати квартиру, її довелось ремонтувати / Фото 24 каналу

      Орендар винаймає цю квартиру приблизно за 30 тисяч гривень на місяць. Можна піднімати питання щодо ціни – в умовах вільного ринку така нерухомість могла б здаватись дорожче. Але неможливо порівнювати умови вільного ринку і передачу арештованого майна в оренду. Знайти орендаря, який погодиться заїхати в приміщення, з якого через три дні його можуть виселити – вкрай непросто,
      – пояснює Янчук.

      Очільник АРМА додає, що цей ризик напряму впливає на розмір орендної плати. Тому ставки орендної плати за користування житловими приміщеннями, які АРМА передає в управління, ніколи не будуть ринковими і завжди будуть нижчими.

      квартира Януковича, оренда квартири експрезидента
      Єдине, що встиг зробити Янукович в помешканні до втечі – стильні батареї / Фото 24 каналу

      квартира Януковича, оренда квартири експрезидента
      Дорога сантехніка в квартирі Януковича / Фото: 24 канал

      Водночас, АРМА провела 4 перевірки ефективності управління цим майном. Результати перевірки встановили управління активами здійснюється належним чином.

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      Чим займається АРМА? АРМА – агентство з розшуку та менеджменту активів. Агенство уповноважене виявляти та розшукувати активи тобто майно, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. На підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості.

      Детальніше про долю іншого майна, яке в ЗМІ асоціюють з колишнім президентом Януковичем та його оточенням і не лише, читайте незабаром в ексклюзивному інтерв'ю з головою АРМА Антоном Янчуком.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Гроші Новини нерухомості Новини нерухомості України ТОП Віктор Янукович Арешт Оренда нерухомості
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