В Киеве бесплатно сдают двухкомнатную квартиру: какие там условия
В Киеве бесплатно сдают квартиру, которая нуждается в ремонте. Владелец готов поселить арендаторов бесплатно.
Объявления о бесплатной аренде опубликовали на OLX, пишет 24 Канал. Квартиру сдают пустой и почти в непригодном для жизни состоянии.
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Квартира без ремонта
Двухкомнатная квартира расположена в Днепровском районе, в пятиэтажной хрущевке.
На фото видно, что в помещении не везде есть пол, стены необработанные, в комнатах куча мусора. Ванная комната отсутствует.
Среди преимуществ можно выделить лишь то, что в квартире установлены новые окна.
Помещение в запущенном состоянии / Фото OLX
Ремонт вместо квартплаты
В объявлении указано, что квартира сдается без мебели и с минимальными условиями для проживания. Там могут поселиться те, кто готовы сделать ремонт за свой счет вместо квартплаты. В то же время коммунальные услуги также должен платить арендатор.
Сдам квартиру бесплатно людям, которые готовы заселиться в пустую квартиру, нуждающуюся в ремонте. Люди, которые вынужденные переселенцы, тоже можно,
– написал автор.
Также автор объявления указывает, что отопление в помещении централизованное. Что касается коммуникаций, то о наличии света или водоснабжения, информации нет.