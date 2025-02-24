Объявления о бесплатной аренде опубликовали на OLX, пишет 24 Канал. Квартиру сдают пустой и почти в непригодном для жизни состоянии.

Читайте также В каком районе Львова лучшие цены на однокомнатные квартиры: актуальные цифры

Квартира без ремонта

Двухкомнатная квартира расположена в Днепровском районе, в пятиэтажной хрущевке.

На фото видно, что в помещении не везде есть пол, стены необработанные, в комнатах куча мусора. Ванная комната отсутствует.

Среди преимуществ можно выделить лишь то, что в квартире установлены новые окна.

Помещение в запущенном состоянии / Фото OLX

Ремонт вместо квартплаты

В объявлении указано, что квартира сдается без мебели и с минимальными условиями для проживания. Там могут поселиться те, кто готовы сделать ремонт за свой счет вместо квартплаты. В то же время коммунальные услуги также должен платить арендатор.

Сдам квартиру бесплатно людям, которые готовы заселиться в пустую квартиру, нуждающуюся в ремонте. Люди, которые вынужденные переселенцы, тоже можно,

– написал автор.

Также автор объявления указывает, что отопление в помещении централизованное. Что касается коммуникаций, то о наличии света или водоснабжения, информации нет.