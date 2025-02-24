Оголошення про безплатну оренду опублікували на OLX, пише 24 Канал. Квартиру здають пустою та майже в непридатному для життя стані.
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Квартира без ремонту
Двокімнатна квартира розташована в Дніпровському районі, у п'ятиповерховій хрущовці.
На фото видно, що в помешканні не всюди є підлога, стіни необроблені, у кімнатах купа сміття. Ванна кімната відсутня.
Серед переваг можна виокремити лише те, що у квартирі встановлені нові вікна.
Помешкання в занедбаному стані / Фото OLX
Ремонт замість квартплати
В оголошенні зазначено, що квартира здається без меблів і з мінімальними умовами для проживання. Там можуть поселитися ті, хто готові зробити ремонт власним коштом замість квартплати. Водночас комунальні послуги також має сплачувати орендар.
Здам квартиру безкоштовно людям, які готові заселитися в пусту квартиру, що потребує ремонту. Люди, які вимушені переселенці, теж можна,
– написав автор.
Також автор оголошення вказує, що опалення в помешканні централізоване. Що стосується комунікацій, то про наявність світла чи водопостачання, інформації немає.