Укр Рус
Недвижимость Аналитика рынка Пожити в серці Києва: в оренду здають квартиру за понад 160 тисяч доларів на місяць
23 апреля, 11:48
2

Пожить в сердце Киева: в аренду сдают квартиру за более 160 тысяч гривен в месяц

Марта Левицкая
Основні тези
  • В центре Киева сдают в аренду квартиру за 4 тысячи долларов.
  • Она расположена в "царском доме" с видом на Софию Киевскую.

На Сретенской улице в Киеве предлагают квартиру по потрясающей цене. Это помещение с новым ремонтом в "царском" доме, за которое владельцы хотят 4 тысячи долларов в месяц.

Особенностью квартиры в первую очередь называют вид на Софию Киевскую. Правда, фото с обещанным пейзажем в объявление не добавили, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на OLX.

Обратите внимание Цены на новостройки в популярном пригороде Киева снова выросли: сколько теперь стоят квартиры

Как выглядит квартира за 4 тысячи долларов

Апартаменты площадью 137 квадратов расположены на втором этаже "царского" дома. Помещение вмещает три комнаты и более чем два санузла. На вид оно светлое и просторное, но ничем не особенное.


Спальня с открытыми кирпичными стенами / Фото OLX

Уникальный loft-дизайн, открытая гостиная с высокими потолками, просторная кухня с современной техникой, две уютные спальни и две ванные комнаты со всеми необходимыми удобствами, гардеробная и прачечная комната,
– говорится в объявлении.

Автор также указывает, что ремонт выполнен с использованием высококачественных материалов, а квартира оборудована системами безопасности и комфорта. Отопление – индивидуальное электрическое.


Кухня открытой планировки / Фото OLX

Арендатора ищет агентство по недвижимости, поэтому будущий съемщик должен будет еще оплатить риэлторские услуги. А учитывая стоимость аренды, общая сумма будет значительной.

Ванная комната / Фото OLX

Интересно, что средняя зарплата по Киеву, по данным Work.ua, составляет 27 500 гривен. То есть, чтобы пожить месяц в такой квартире, киевлянину с таким заработком придется работать полгода.