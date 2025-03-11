Самая дешевая квартира в Киеве: какое жилье предлагают на Троещине за 19 тысяч долларов

На вторичном рынке в Киеве выбор жилья большой, поэтому там можно купить квартиру действительно по выгодной цене. Самое дешевое жилье, которое продают сейчас, стоит всего 19 тысяч долларов.

Самое бюджетное жилье расположено на Троещине, на улице Милославской. Объявление о ее продаже появилось на OLX, рассказывает 24 Канал.

Интересно С ремонтом и в новостройке: как выглядит самая дешевая новая квартира во Львове

Как выглядит самая дешевая квартира в Киеве

Это двухуровневая смарт-квартира, имеющая площадь 30 квадратов. Она расположена на последнем, 3-м этаже дома. На вид это новая застройка, вероятно, от 2021 года.

На первом уровне расположена кухня-гостиная и санузел, а на втором – спальня. Оба уровня имеют по 15 квадратных метров площади, поэтому на вид помещение очень тесное.

Вход в ванную комнату расположен сразу возле кухонной зоны. Если открыть двери, то они фактически упираться в стол, то есть с проходимостью в помещении сложно.

Смартквартира за 19 тысяч долларов / Фото OLX

Интерьер, к сожалению, сделан без вкуса. Владельцы решили совместить старую и современную мебель разных цветов. Некоторые дизайнерские решения, например красная лестница и морской плакат в спальне, как в аквариуме, немного озадачивают.

В доме есть подземный паркинг, которым можно пользоваться за дополнительную плату. Относительно удобства локации, то рядом есть остановка скоростного трамвая и торговый центр.

К слову, на вторичном рынке в Киеве есть достаточно предложений с выгодными ценами. С бюджетом до 41 тысячи долларов предлагают еще четыре варианта жилья.