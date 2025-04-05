Однокомнатная квартира расположена в Соломенском районе и, как видно по фото, в частном секторе. Квартиру предлагают за 5 тысяч гривен без комиссий, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объявления с OLX.

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Туалет на улице, а для воды есть ведро

Квартира имеет площадь 30 квадратных метров. Помещение расположено в одноэтажном деревянном доме 2000-х годов постройки. Внутри есть немного старой мебели, в частности двуспальная кровать и кухонные шкафы. Из бытовой техники есть только утюг, то есть будущий арендатор должен обустроить все сам.



Однокомнатная квартира за 5 тысяч гривен / Фото OLX

В объявлении указано, что воды в квартире нет не из-за отсутствия проведенных коммуникаций, а потому, что там замерзла труба. Автор пишет, что "вода подается ведром".

Ванной комнаты в квартире, очевидно, нет, потому что туалет расположен на улице. Автор отмечает, что санузел можно сделать и внутри, но за это арендатор должен дополнительно платить. Ежемесячный взнос за "услугу" составит еще 5 тысяч гривен.



Спальное место / Фото OLX

Квартиру можно арендовать даже на один месяц. Жить с животными разрешено. Неподалеку расположены школа, садик, магазины и парк. Месячная плата, по мнению владельца, "правильная", потому что бюджетная и соответствует условиям проживания.

К слову, за последние полгода средняя стоимость аренды жилья в Киеве снизилась на 3%. По состоянию на начало апреля снять однокомнатное жилье в столице стоит около 17 тысяч гривен.