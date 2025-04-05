Однокімнатна квартира розташована в Солом'янському районі і, як видно з фото, у приватному секторі. Квартиру пропонують за 5 тисяч гривень без жодних комісій, розповідає 24 Канал, посилаючись на оголошення з OLX.

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Туалет надворі, а для води є відро

Квартира має площу 30 квадратних метрів. Помешкання розташоване в одноповерховому дерев'яному будинку 2000-х років побудови. Всередині є трохи старих меблів, зокрема двоспальне ліжко та кухонні шафи. Із побутової техніки є лише праска, тобто майбутній орендар має облаштувати все сам.



Однокімнатна квартира за 5 тисяч гривень / Фото OLX

В оголошенні зазначено, що води у квартирі немає не через відсутність проведених комунікацій, а тому, що там замерзла труба. Автор пише, що "вода подається відром".

Ванної кімнати у квартирі, очевидно, немає, бо туалет розташований надворі. Автор зазначає, що санвузол можна зробити і всередині, але за це орендар має додатково платити. Щомісячний внесок за "послугу" становитиме ще 5 тисяч гривень.



Спальне місце / Фото OLX

Квартиру можна орендувати навіть на один місяць. Жити з тваринами дозволено. Неподалік розташовані школа, садок, магазини та парк. Місячна плата, на думку власника, "правильна", бо бюджетна й відповідає умовам проживання.

До слова, за останні пів року середня вартість оренди житла в Києві знизилася на 3%. Станом на початок квітня винайняти однокімнатне житло в столиці коштує близько 17 тисяч гривень.