"Золотые хрущевки": почему в Киеве так активно начали покупать старые квартиры

В столице наблюдается спрос на покупку квартир в хрущевках. Из-за этого стоимость квартир старого жилого фонда растет.

За квартирами в хрущевках Печерске или Лукьяновке "охотятся" как покупатели, которые мечтают жить в столице, но имеют ограниченный бюджет, так и инвесторы, которые сдавать или перепродать ликвидное жилье. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Минфин.

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Сколько стоят хрущевки относительно других типов квартир

Столичные риелторы говорят, что спрос на квартиры в хрущевке всегда был, особенно на те, что расположены в центре Киева. Однако с конца 2024 года количество запросов на такое жилье увеличилось. Если сравнивать показатель с предыдущим 2023 годом, то примерно на + 10%.

Хрущевки - это своеобразное альтернативное жилье для тех, кто хочет жить в центре Киева, но имеет сравнительно небольшой бюджет на приобретение недвижимости. Высокий спрос на квартиры в таких домах обеспечивает относительно доступный ценник, по сравнению с другими вариантами,

– отметила столичный риелтор Ирина Луханина.

Квартиры в хрущевке / Фото wikimedia.org

Двухкомнатную квартиру в хрущевке, в центре Киева, можно купить в среднем за 60 – 100 тысяч долларов. Цена будет зависеть от конкретной локации, качества ремонта, инфраструктуры и даже вида из окна. Стоимость может быть выше, но в основном это все равно дешевле жилья в царских домах, сталинках, панельках или новостройках.

Двухкомнатная квартира в царском доме – это примерно 58 – 66 квадратов. Стоимость зависит от локации (такие дома сосредоточены в районе цирка, на нижней части Жилянской и Саксаганского) и состояния, и колеблется от 90 тысяч до 160 тысяч долларов,

– говорит риелторка

Цена на сталинки примерно такие же, что и на царские дома. Там ниже потолки, но есть лифты, а в некоторых домах и мусоропроводы, а также, что важно - железобетонные перекрытия.

"Метражи двухкомнаток в сталинках – от 48 до 58 квадратов, цены – от 80 тысяч до 130 тысяч долларов", – говорит Ирина Луханина.

Какие есть предложения на рынке

На flatfy.ua Ирина Луханина подыскала варианты квартир в хрущевках, расположенных в центре Киева. Так в продаже есть однокомнатная квартира площадью 33 квадратных метров на улице Лаврской. Там сделан хороший ремонт, но цена "кусается" – 87 тысяч долларов.

На самом деле за такие деньги можно купить двухкомнатную квартиру на улице Леонида Первомайского. Жилье с авторским ремонтом и антикварной мебелью продают за 89,5 тысячи долларов.

Также есть вариант двухкомнатной квартиры площадью 42 квадрата на Кловском спуске. Квартира имеет новую планировку и современный ремонт. Цена - 110 тысяч долларов. Есть кухня-студия, спальня с гардеробной, заменены коммуникации, установлен теплый пол.