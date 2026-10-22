Родственник, прописанный в квартире на протяжении многих лет: имеет ли он право на часть жилья

Может ли прописанный родственник получить долю в квартире

Если владелец прописал в квартире брата, сестру, родителей или другого родственника, это не делает его совладельцем жилья. Даже если человек годами проживает по этому адресу, он не получает права на долю недвижимости только из-за регистрации или семейных связей, как указано в Гражданском кодексе Украины.

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Родственник может стать владельцем доли в квартире, если получит ее в подарок, унаследует или приобретет. Другие правила действуют для супругов: недвижимость, приобретенная во время брака, обычно является совместной собственностью мужа и жены, даже если оформлена только на одного из них. Зато квартира, которую один из супругов получил в наследство или в подарок, по общему правилу остается его личной собственностью.

При этом члены семьи владельца, проживающие вместе с ним, могут иметь право пользоваться квартирой. Для этого недостаточно просто быть зарегистрированным по соответствующему адресу. Поэтому родственник может законно проживать в квартире, хотя ни одна ее часть ему не принадлежит.

Если зарегистрированный родственник требует долю в недвижимости, владельцу следует проверить документы на жилье и сведения Государственного реестра вещных прав. Самой прописки или подтверждения родства недостаточно, чтобы требовать признания права собственности на квартиру.

Можно ли выписать родственника без его согласия

Владелец частной квартиры может снять совершеннолетнего родственника с регистрации даже без его согласия. Для этого нужно обратиться в ЦПАУ с заявлением и документами, подтверждающими право собственности на жилье.

Однако таким способом нельзя выписать другого совладельца квартиры, а для несовершеннолетних детей действуют отдельные правила.

В то же время снятие с регистрации не означает, что человек автоматически теряет право проживать в квартире. Если у родственника есть законные основания пользоваться жильем, между ним и собственником может возникнуть спор. В таком случае вопрос выселения или прекращения права пользования квартирой может решаться в судебном порядке.