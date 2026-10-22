Родич роками прописаний у квартирі: чи має він право на частину житла

Чи може прописаний родич отримати частку квартири

Якщо власник прописав у квартирі брата, сестру, батьків чи іншого родича, це не робить його співвласником житла. Навіть якщо людина роками проживає за цією адресою, вона не отримує права на частину нерухомості лише через реєстрацію або сімейні зв'язки, зазначено у Цивільному кодексі України.

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Родич може стати власником частки квартири, якщо отримає її в подарунок, успадкує або придбає. Інші правила діють для подружжя: нерухомість, придбана під час шлюбу, зазвичай є спільною власністю чоловіка та дружини, навіть якщо оформлена лише на одного з них. Натомість квартира, яку один із подружжя отримав у спадщину або як подарунок, за загальним правилом залишається його особистою власністю.

При цьому члени сім'ї власника, які проживають разом із ним, можуть мати право користуватися квартирою. Для цього недостатньо лише бути зареєстрованим за відповідною адресою. Тому родич може законно мешкати у квартирі, хоча жодна її частина йому не належить.

Якщо зареєстрований родич вимагає частку нерухомості, власнику слід перевірити документи на житло та відомості Державного реєстру речових прав. Самої прописки або підтвердження спорідненості недостатньо, щоб вимагати визнання права власності на квартиру.

Чи можна виписати родича без його згоди

Власник приватної квартири може зняти повнолітнього родича з реєстрації навіть без його згоди. Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу із заявою та документами, що підтверджують право власності на житло.

Однак таким способом не можна виписати іншого співвласника квартири, а для неповнолітніх дітей діють окремі правила.

Водночас зняття з реєстрації не означає, що людина автоматично втрачає право проживати у квартирі. Якщо родич має законні підстави користуватися житлом, між ним і власником може виникнути спір. У такому випадку питання виселення або припинення права користування квартирою може вирішуватися через суд.