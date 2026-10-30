Плюс 1,5 миллиарда в бюджеты: где в Украине уплатили больше всего налога на недвижимость

Налог на недвижимость пополняет бюджет / Фото Magnific
За девять месяцев 2026 года местные бюджеты получили почти 11 миллиардов гривен налога на недвижимость. Это на 15,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а лидером по поступлениям стал Киев.
Четыре региона обеспечили львиную долю поступлений
Абсолютным лидером по сумме собранных средств остается столица: киевляне и столичный бизнес перечислили в городскую казну 2,3 миллиарда гривен, отметила народный депутат Нина Южанина. Сразу за Киевом следует Киевская область, где казна пополнилась на 1,2 миллиарда гривен.
Запад и юг также продемонстрировали значительные объемы: плательщики Львовской области направили в бюджеты общин 1,1 миллиарда гривен, а Одесской – ровно 1 миллиард гривен. Эти четыре региона фактически обеспечили более половины всех поступлений страны от этого сбора.
Обратите внимание! Сам налог на недвижимость – это плата за так называемые "лишние" квадратные метры, которая полностью остается на местах и финансирует жизнедеятельность городов и поселков. Его уплачивают владельцы квартир площадью более 60 квадратных метров или частных домов площадью от 120 квадратных метров.
Резкий скачок выплат от граждан и открытые вопросы
Особую динамику продемонстрировали именно физические лица: только в столице обычные владельцы жилья за девять месяцев заплатили 928,4 миллиона гривен. Это на 41% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Важно понимать, с чего именно произошел рост поступлений
Депутат обратила внимание на то, что сама по себе статистика увеличения платежей не объясняет реальных причин. В частности, в первом полугодии ГПСУ сообщала о более чем 500 тысячах плательщиков, однако до сих пор не обнародовала данных о том, сколько людей уплатили налог по итогам девяти месяцев и какова динамика налогового долга.
Рост сборов может быть следствием как ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов или пересмотра местными Радами ставок, так и более активного взыскания старых долговых обязательств. Для владельцев жилья это означает усиление фискального контроля и необходимость внимательно проверять платежные уведомления, чтобы избежать начисления штрафов.
Напомним, ранее мы писали, что за первое полугодие 2026 года налог на недвижимость принес местным бюджетам Украины 5,5 миллиарда гривен.
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