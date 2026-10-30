Плюс 1,5 мільярда до бюджетів: де в Україні сплатили найбільше податку на нерухомість

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Чотири регіони сформували левову частку надходжень

Абсолютним лідером за сумою зібраних коштів залишається столиця: кияни та столичний бізнес перерахували до міської скарбниці 2,3 мільярда гривень, зазначила нардеп Ніна Южаніна. Одразу за Києвом іде Київська область, де казна поповнилася на 1,2 мільярда гривень.

Захід і південь також продемонстрували значні обсяги: платники Львівської області спрямували до бюджетів громад 1,1 мільярда гривень, а Одеської – рівно 1 мільярд гривень. Ці чотири регіони фактично сформували понад половину всіх надходжень країни від цього збору.

Зверніть увагу! Сам податок на нерухомість – це платіж за так звані "зайві" квадратні метри, який повністю залишається на місцях і фінансує життєдіяльність міст та селищ. Його сплачують власники квартир площею понад 60 квадратних метрів або приватних будинків від 120 квадратних метрів.

Стрімкий стрибок виплат від громадян та відкриті питання

Особливу динаміку продемонстрували саме фізичні особи: тільки у столиці звичайні власники житла за дев'ять місяців заплатили 928,4 мільйона гривень. Це на 41% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Важливо розуміти, за рахунок чого саме відбулося зростання надходжень– Ніна Южаніна, народна депутатка.

Парламентарка звернула увагу, що сама по собі статистика збільшення платежів не пояснює реальних причин. Зокрема, у першому півріччі ДПС повідомляла про понад 500 тисяч платників, проте досі не оприлюднила даних про те, скільки людей сплатили податок за підсумками дев'яти місяців і якою є динаміка податкового боргу.

Зростання зборів може бути наслідком як введення в експлуатацію нових житлових комплексів чи перегляду місцевими радами ставок, так і активнішого стягнення старих боргових зобов'язань. Для власників житла це означає посилення фіскального контролю та необхідність уважно перевіряти платіжні сповіщення, аби уникнути нарахування штрафів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за перше півріччя 2026 року податок на нерухомість приніс місцевим бюджетам України 5,5 мільярда гривень.