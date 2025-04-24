Семья была ошеломлена, увидев "незваных гостей" возле дома: счастье, что никто не пострадал

Хозяева просматривали камеру наблюдения и были ошеломлены, увидев у парадного входа "незваных гостей". Хорошо, что именно тогда никто не открыл дверь.

На видео видно, как аллигаторы разгуливают возле частного дома. Произошло это во Флориде, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на копию видео, которая сохранилась в инстаграме.

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Аллигаторы могли проникнуть в дом

Владельцы дома впервые поделились видеозаписью на социальной платформе Reddit, но впоследствии удалили ее. Однако видео ошеломило пользователей не меньше хозяев, а затем его распространили по разным соцсетям.

На записи видно, как два аллигаторы уверенно передвигаются по веранде. Один из них даже пытался пробраться внутрь. К счастью, после того, как они не нашли ничего съедобного, – покинули территорию дома.

Во Флориде встречи с огромными рептилиями происходят регулярно, так что сам факт там уже никого не удивляет. Единственное, что такие инциденты нередко заканчиваются трагически, поэтому пугать местных не прекращают.

Камера наблюдения зафиксировала "незваных гостей": смотрите видео

"Страшно представить, что могло бы произойти"

Комментаторы не могли сдержать своих эмоций. В основном люди выражали удивление, ошеломление и страх за жизнь местных. Однако были и такие, кто решили пошутить.

Это были гости, без которых жители дома точно могли бы обойтись;

Страшно даже представить, что могло бы произойти, если бы кто-то именно в этот момент открыл дверь;

Увидимся позже, аллигаторе!

Флоридские эксперты по дикой природе напоминают местным о необходимости соблюдения правил безопасности в регионах, где живут аллигаторы. Двери и окна нельзя оставлять открытыми, особенно в сезон их активности.