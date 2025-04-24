На відео видно, як алігатори розгулюють біля приватного будинку. Сталося це у Флориді, розповідає 24 Канал, посилаючись на копію відео, яка збереглася в інстаграмі.

Зверніть увагу Орендарка знайшла за шафою старовинний секрет: тепер їй збільшать орендну плату

Алігатори могли проникнути в будинок

Власники будинку вперше поділилися відеозаписом на соціальній платформі Reddit, але згодом видалили його. Проте відео приголомшило користувачів не менше за господарів, а відтак його розповсюдили по різних соцмережах.

На записі видно, як два алігатори впевнено пересуваються верандою. Один з них навіть намагався пробратися всередину. На щастя, після того, як вони не знайшли нічого їстівного, – покинули територію будинку.

У Флориді зустрічі з величезними рептиліями відбуваються регулярно, тож сам факт там уже нікого не дивує. Єдине, що такі інциденти нерідко закінчуються трагічно, тому лякати місцевих не припиняють.

Камера спостереження зафіксувала "непроханих гостей": дивіться відео

"Страшно уявити, що могло б статися"

Коментатори не могли стримати своїх емоцій. Здебільшого люди висловлювали здивування, приголомшення та страх за життя місцевих. Проте були й такі, хто вирішили пожартувати.

Це були гості, без яких мешканці будинку точно могли б обійтися;

Страшно навіть уявити, що могло б статися, якби хтось саме в цей момент відчинив двері;

Побачимося пізніше, алігаторе!

Флоридські експерти з дикої природи нагадують місцевим про необхідність дотримання правил безпеки в регіонах, де живуть алігатори. Двері та вікна не можна залишати відчиненими, особливо в сезон їхньої активності.