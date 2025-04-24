На видео видно, как аллигаторы разгуливают возле частного дома. Произошло это во Флориде, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на копию видео, которая сохранилась в инстаграме.

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Аллигаторы могли проникнуть в дом

Владельцы дома впервые поделились видеозаписью на социальной платформе Reddit, но впоследствии удалили ее. Однако видео ошеломило пользователей не меньше хозяев, а затем его распространили по разным соцсетям.

На записи видно, как два аллигаторы уверенно передвигаются по веранде. Один из них даже пытался пробраться внутрь. К счастью, после того, как они не нашли ничего съедобного, – покинули территорию дома.

Во Флориде встречи с огромными рептилиями происходят регулярно, так что сам факт там уже никого не удивляет. Единственное, что такие инциденты нередко заканчиваются трагически, поэтому пугать местных не прекращают.

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"Страшно представить, что могло бы произойти"

Комментаторы не могли сдержать своих эмоций. В основном люди выражали удивление, ошеломление и страх за жизнь местных. Однако были и такие, кто решили пошутить.

Это были гости, без которых жители дома точно могли бы обойтись;

Страшно даже представить, что могло бы произойти, если бы кто-то именно в этот момент открыл дверь;

Увидимся позже, аллигаторе!

Флоридские эксперты по дикой природе напоминают местным о необходимости соблюдения правил безопасности в регионах, где живут аллигаторы. Двери и окна нельзя оставлять открытыми, особенно в сезон их активности.