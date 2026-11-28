Что известно о новой ипотечной программе в Украине / Фото: Pexels

В Украине готовят новую программу доступной ипотеки, которая будет работать параллельно с "еОселя". На ее запуск и развитие жилищного кредитования привлекается 176 миллионов долларов от Всемирного банка.

Adv Что известно о новой ипотечной программе в Украине 26 ноября Украина и Всемирный банк подписали соглашения о привлечении финансирования для реализации проекта "Устойчивое, справедливое и доступное кредитование жилья" (REACH), сообщает "Укрфинжитло". Проект предусматривает реформирование системы жилищного финансирования и расширение доступа украинцев к ипотечным кредитам. Привлеченные средства будут направлены на запуск новой программы поддержки ипотечного кредитования, которую "Укрфинжило" разрабатывает совместно с Всемирным банком. Новая программа призвана расширить возможности уязвимых категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц, для приобретения собственного жилья. При этом действующая программа "еОселя" продолжит действовать. Финансирование проекта REACH состоит из займа и безвозвратной финансовой помощи. Украина получит: 106 миллионов долларов в виде займа от Международного банка реконструкции и развития;

70 миллионов долларов грантовых средств от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Грантовые средства поступят из Многодонорского целевого фонда поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF). Напомним, в проекте государственного бюджета На 2027 год на программу "Е-Оселя" выделено 45 миллиардов гривен. В то же время воспользоваться льготной ипотекой могут не все, кто нуждается в жилье. Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено 24,4 миллиарда гривен на "еВосстановление", компенсации, жилищные ваучеры и субвенции.

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