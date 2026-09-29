Сколько средств предусмотрено на программу "еОселя" в 2027 году

В проекте государственного бюджета на 2027 год на программу "еОселя" предусмотрено 45 миллиардов гривен. Это на 27,9 миллиарда больше, чем в 2026 году. Общие расходы на жилищную политику должны вырасти до 84,9 миллиарда гривен, то есть на 38,3 миллиарда, сообщила народный депутат Нина Южанина.

На программу "еОселя" приходится около 73% всего увеличения этих расходов. По данным "Укрфинжитла", за время работы программы собственное жилье приобрели 28 879 семей, а общая сумма выданных кредитов составляет 51,4 миллиарда гривен.

Однако воспользоваться льготной ипотекой могут не все, кто нуждается в жилье. Для этого человек должен иметь стабильный доход и возможность регулярно выплачивать кредит.

Народный депутат обратила внимание на то, что пока нет четкого объяснения, как будут использованы дополнительные 27,9 миллиарда гривен. Среди возможных вариантов – финансирование новых кредитов, капитализация "Укрфинжитла", передача государственных облигаций или поддержка уже выданных кредитов. Также непонятно, сколько семей смогут воспользоваться программой "еОселя" в 2027 году.

Для четкого понимания того, как будет работать увеличенное финансирование, необходимы финансовый план "Укрфинжитла", данные об источниках средств и прогноз по количеству новых кредитов.

Потому что здесь важно оценить не сам факт существования льготной ипотеки, а обоснованность решения направить на нее наибольшую часть дополнительного жилищного ресурса,

– отметила Нина Южанина.

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено 24,4 миллиарда гривен на "еВосстановление", компенсации, жилищные ваучеры и субвенции. Еще 6,9 миллиарда планируется направить на жилищные компенсации ветеранам с инвалидностью I и II групп, 5,5 миллиарда – на программу HOME, а 2,4 миллиарда – на жилье для военнослужащих.

Напомним, первоначальный взнос по программе "еОселя" за самую дешевую однокомнатную квартиру может составить от 165 до 637 тысяч гривен в зависимости от города. Больше всего нужно накопить во Львове и Ужгороде, а меньше всего – в Запорожье.