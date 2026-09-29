Скільки коштів передбачили на "єОселю" у 2027 році

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на "єОселю" передбачили 45 мільярдів гривень. Це на 27,9 мільярда більше, ніж у 2026 році. Загальні видатки на житлову політику мають зрости до 84,9 мільярда гривень, тобто на 38,3 мільярда, розповіла народна депутатка Ніна Южаніна.

На "єОселю" припадає близько 73% усього збільшення цих видатків. За даними "Укрфінжитла", за час роботи програми власне житло придбали 28 879 родин, а загальна сума виданих кредитів становить 51,4 мільярда гривень.

Однак скористатися пільговою іпотекою можуть не всі, хто потребує житла. Для цього людина повинна мати стабільний дохід і можливість регулярно сплачувати кредит.

Народна депутатка звернула увагу, що поки немає чіткого пояснення, як використають додаткові 27,9 мільярда гривень. Серед можливих варіантів – фінансування нових кредитів, капіталізація "Укрфінжитла", передача державних облігацій або підтримка вже виданих кредитів. Також незрозуміло, скільки родин зможуть скористатися "єОселею" у 2027 році.

Для чіткого розуміння, як працюватиме збільшене фінансування, потрібні фінансовий план "Укрфінжитла", дані про джерела коштів і прогноз щодо кількості нових кредитів.

Тому що тут важливо оцінити не сам факт існування пільгової іпотеки, а обґрунтованість рішення спрямувати на неї найбільшу частину додаткового житлового ресурсу,

– зауважила Ніна Южаніна.

Крім того, у проєкті бюджету передбачили 24,4 мільярда гривень на "єВідновлення", компенсації, житлові ваучери та субвенції. Ще 6,9 мільярда планують спрямувати на житлові компенсації ветеранам з інвалідністю I та II груп, 5,5 мільярда – на програму HOME, а 2,4 мільярда – на житло для військовослужбовців.

Нагадаємо, перший внесок за "єОселею" для найдешевшої однокімнатної квартири може становити від 165 до 637 тисяч гривень залежно від міста. Найбільше потрібно накопичити у Львові та Ужгороді, а найменше – у Запоріжжі.