Що відомо про нову іпотечну програму в Україні / Фото Pexels

В Україні готують нову програму доступної іпотеки, яка працюватиме паралельно з "єОселею". На її запуск та розвиток житлового кредитування залучають 176 мільйонів доларів від Світового банку.

Adv Що відомо про нову іпотечну програму в Україні Україна та Світовий банк 26 листопада підписали угоди про залучення фінансування на реалізацію проєкту "Стійке, справедливе та доступне кредитування житла" (REACH), пише Укрфінжитло. Проєкт передбачає реформування системи житлового фінансування та розширення доступу українців до іпотечних кредитів. Залучені кошти спрямують на запуск нової програми підтримки іпотечного кредитування, яку Укрфінжитло розробляє спільно зі Світовим банком. Нова програма має розширити можливості вразливих категорій населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, для придбання власного житла. При цьому чинна програма "єОселя" продовжить діяти. Фінансування проєкту REACH складається з позики та безповоротної фінансової допомоги. Україна отримає: 106 мільйонів доларів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку;

70 мільйонів доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку. Грантові кошти надійдуть із Багатодонорського цільового фонду підтримки, відновлення, реконструкції та реформування України (URTF). Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2027 рік на програму "єОселя" передбачили 45 мільярдів гривень. Водночас скористатися пільговою іпотекою можуть не всі, хто потребує житла. Крім того, у проєкті бюджету передбачили 24,4 мільярда гривень на "єВідновлення", компенсації, житлові ваучери та субвенції.

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