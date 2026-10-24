Унаследовали дом без документов: когда без суда не обойтись

Почему наследникам могут отказать в оформлении дома

Получить дом в наследство не всегда просто, особенно если умерший не оставил документов на недвижимость. Без подтверждения того, что жилье принадлежало наследодателю, нотариус не может выдать свидетельство о праве на наследство, пишет 24 Канал.

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Такая проблема часто возникает со старыми домами, право собственности на которые не было зарегистрировано надлежащим образом. Однако отсутствие документов еще не означает, что наследник не сможет получить недвижимость.

Согласно украинскому законодательству, права на дома, приобретенные по старым правилам, могут оставаться в силе даже без записи в современном реестре. Если подтвердить принадлежность жилья умершему через нотариуса не удается, вопрос можно решать в суде.

Как оформить унаследованный дом без документов

Сначала нужно принять наследство. Обычно для этого в течение шести месяцев после смерти владельца подают заявление нотариусу. Исключение действует, в частности, для наследников, которые постоянно проживали с умершим и не отказались от наследства. Далее следует проверить информацию о доме в Государственном реестре вещных прав, архивах БТИ или местной Раде.

Если документы утеряны, сначала нужно попытаться получить их дубликаты. Когда это невозможно, а нотариус отказал в выдаче свидетельства, наследник может обратиться в суд. Для подтверждения права собственности умершего могут понадобиться:

архивные справки;

выписки из хозяйственных книг;

материалы технической инвентаризации;

другие документы, подтверждающие принадлежность дома наследодателю.

Суд рассматривает все доказательства в совокупности, поэтому одного лишь факта проживания умершего в доме может быть недостаточно. Если право собственности наследника признают, после вступления решения в законную силу дом можно зарегистрировать на его имя.

Напомним, Технический паспорт на квартиру не подтверждает право собственности, поэтому только с ним продать или подарить жилье невозможно. Для оформления сделки требуются правоустанавливающие документы, а если они утеряны, их придется восстановить или подтвердить право собственности другим законным способом.