Отримали у спадщину будинок без документів: коли без суду не обійтися

Чому спадкоємцям можуть відмовити в оформленні будинку

Отримати будинок у спадщину не завжди просто, особливо якщо померлий не залишив документів на нерухомість. Без підтвердження того, що житло належало спадкодавцю, нотаріус не може видати свідоцтво про право на спадщину, пише 24 Канал.

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Така проблема часто виникає зі старими будинками, право власності на які не зареєстрували належним чином. Проте відсутність документів ще не означає, що спадкоємець не зможе отримати нерухомість.

За українським законодавством, права на будинки, набуті за старими правилами, можуть залишатися чинними навіть без запису в сучасному реєстрі. Якщо підтвердити належність житла померлому через нотаріуса не вдається, питання можна вирішувати в суді.

Як оформити успадкований будинок без документів

Спочатку потрібно прийняти спадщину. Зазвичай для цього протягом шести місяців після смерті власника подають заяву нотаріусу. Виняток діє, зокрема, для спадкоємців, які постійно проживали з померлим і не відмовилися від спадщини. Далі слід перевірити інформацію про будинок у Державному реєстрі речових прав, архівах БТІ або місцевій раді.

Якщо документи загубилися, спершу потрібно спробувати отримати їхні дублікати. Коли це неможливо, а нотаріус відмовив у видачі свідоцтва, спадкоємець може звернутися до суду. Для підтвердження права власності померлого можуть знадобитися:

архівні довідки;

виписки з погосподарських книг;

матеріали технічної інвентаризації;

інші документи, які підтверджують належність будинку спадкодавцю.

Суд розглядає всі докази разом, тому самого факту проживання померлого в будинку може бути недостатньо. Якщо право власності спадкоємця визнають, після набрання рішенням законної сили будинок можна зареєструвати на його ім'я.

Нагадаємо, технічний паспорт на квартиру не підтверджує право власності, тому лише з ним продати чи подарувати житло неможливо. Для оформлення угоди потрібні правовстановлювальні документи, а якщо вони загубилися, їх доведеться відновити або підтвердити право власності іншим законним способом.