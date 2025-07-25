Отсутствие укрытия и юридические проблемы: из-за чего плохо продаются квартиры
- Квартиры могут не продаваться из-за плохого расположения, неудобная планировка, старые коммуникации, отсутствие укрытия, юридические проблемы, высокие налоги и проблемы с новостройками.
- Чтобы повысить привлекательность квартиры, рекомендуется сделать современный ремонт, установить конкурентную цену, обеспечить качественную рекламу и тому подобное.
Часто продаваемые квартиры зависают месяцами или даже годами на рынке недвижимости. На это есть несколько причин, среди которых плохое расположение или планировка жилья, проблемы с документами, старый дом без коммуникаций или отсутствие укрытия.
Какие квартиры сложно продать, что влияет негативно на продажу и как повысить привлекательность квартиры перед продажей, передает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.
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Из-за чего не продается квартира?
Военное положение и рост цен на коммунальные услуги влияют на выбор покупателей относительно недвижимости. Сейчас требованиями прежде всего являются безопасность, удобное расположение, энергоэффективность и цена. Однако если квартира не соответствует этому, то ее труднее будет продать владельцам.
Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.
- Старые хрущевки
Из-за того, что такие квартиры имеют устаревшие коммуникации, низкую энергоэффективность и требуют вложений в ремонт, чаще всего именно они становятся главными аутсайдерами рынка.
- Неудобная планировка квартиры
Квартиры с проходными комнатами, узкими коридорами или без отдельной кухни проигрывают в конкуренции по сравнению с современными объектами. В то же время неудобное зонирование чаще всего наблюдается в старых панельках.
- Верхние этажи без укрытий
Медленно продают квартиры на верхних этажах, особенно если дом без укрытий и бомбоубежищ. Покупатели, особенно в прифронтовых регионах, предпочитают жилье на нижних этажах или в новостройках с обустроенными укрытиями.
- Большие квартиры с высокими налогами
Дело в том, что квартиры с площадью от 60 квадратных метров облагаются налогом на роскошь, а для объектов от 300 квадратных метров начисляется 25 тысяч гривен ежегодно.
Поэтому, спрос на квартиры площадью более 100 квадратных метров на вторичном рынке упал на 10% из-за этих финансовых ограничений.
- Проблемные новостройки
Низким спросом на первичном рынке пользуются квартиры в проектах без документов на ввод в эксплуатацию, с задержками строительства более 2 лет или от застройщиков с плохой репутацией.
Продажа по переуступке прав также считается рискованной из-за нестабильности рынка и возможных юридических проблем.
- Юридические проблемы с недвижимостью
Если владелец не имеет полного пакета документов, например не внесены изменения после наследования, есть обременения, нет кадастрового номера, то продажа будет почти невозможна.
Как продать сложную квартиру?
- Ремонт. Современный ремонт с нейтральными цветами повышает привлекательность.
- Рациональное ценообразование. Предлагайте конкурентную стоимость.
- Профессиональная реклама. Для этого нужны качественные фото, детальное описание и размещение на популярных платформах по недвижимости.
- Опрятность и порядок. Ведь неухоженная квартира или подъезд дома создают негативное впечатление.
- Юридическая чистота. Все документы должны быть в порядке, а зарегистрированные лица выписаны.