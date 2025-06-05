Выгодно ли сейчас в Украине покупать квартиру или дом
- Рынок недвижимости в Украине сейчас благоприятен для покупателей, которые могут диктовать условия сделок, особенно если имеют собственные деньги.
- После завершения войны рынок недвижимости не отреагирует мгновенно, а изменения будут происходить постепенно, с возможным ростом цен из-за сокращения предложений.
Рынок недвижимости в Украине сейчас находится под влиянием экономических и политических факторов, однако эксперты считают, что лучшая позиция – за покупателем. Именно он имеет возможность диктовать условия сделки.
Об этом говорится в материале УНИАН о рынке недвижимости в условиях войны. Его цитирует 24 Канал.
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Почему сейчас время покупателя
По словам экс-президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, сейчас именно тот момент, когда покупатель может вести переговоры в свою пользу.
Особенно, когда у вас есть собственные средства, без дополнительных финансирований, например, по государственным программам. Цена в объявлении не окончательная,
– отмечает эксперт.
И добавляет, что те, кто планирует приобретение жилья, имеют хорошую возможность договориться на более выгодных условиях. А вот продавцы должны решить, насколько им срочно нужны деньги, а также какие у них планы дальше. В этой ситуации шанс больше на стороне покупателя.
Покупатель жилья сейчас в более выгодных условиях, чем продавец / Фото Pexels
Какая ситуация изменится после завершения войны
Эксперт также отметил, что в случае прекращения боевых действий ситуация на рынке не изменится мгновенно. Ведь даже стабилизация не гарантирует быстрых сдвигов – любые изменения будут развиваться постепенно.
Даже если завтра договариваются о прекращении огня, то резких изменений не будет. Рынок будет реагировать постепенно. Поэтому если что-то изменится, то первые сдвиги почувствуем не раньше, чем через 2 – 3 месяца, то есть где-то ближе к августу – сентября,
– объяснил Юрий Пита.
Стабильность договоренностей еще надо будет проверить временем. Люди не будут спешить с покупкой, пока не убедятся в надежности ситуации.
Отдельное внимание он обратил на тенденцию сокращения количества предложений. Несмотря на наличие заинтересованных покупателей, все меньше владельцев готовы выставлять жилье на продажу. А это в перспективе означает дальнейший рост цен на недвижимость.
По мнению эксперта, именно ограниченное количество объектов и отсутствие спешки у продавцов могут стать факторами подорожания жилья в отдельных городах и сегментах рынка.