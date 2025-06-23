Наследственная квартира с риском: как не потерять деньги покупателям

Не секрет, что квартиры, полученные по наследству, дешевле, чем другие варианты. Это обусловлено прежде всего тем, что с таким жильем могут возникать некоторые проблемы. То есть более дешевая цена может свидетельствовать о потенциальных юридических рисках, если их вовремя не проверить.

На что стоит обратить внимание при покупке наследственного жилья и какую проверку нужно пройти перед этим, информирует 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE.

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Почему с наследственной квартирой может возникнуть проблема

Дело в том, что если с такой квартирой было приобретено все по закону, через нотариуса и с выписанным продавцом, то это не будет гарантировать полной безопасности.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір’я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Достаточно лишь появиться другому наследнику с судебным решением, и тогда новый владелец может потерять средства и жилье.

В соответствии с Гражданским кодексом Украины, самыми распространенными проблемами, которые возникают в таких ситуациях, являются:

обжалование завещания,

другие родственники оспаривают право на наследство,

претензии по долгам, которые перешли по наследству вместе с квартирой,

через суд устанавливают право собственности, если документов недостаточно,

кто-то из наследников может подать иск на восстановление срока принятия наследства,

проблемы с документами, оформленными еще при жизни наследодателя.

Например! Есть наследники, которые долгое время жили за границей. Они узнали о смерти родственника и обратились в суд. Если они докажут, что не знали о своем праве на квартиру, то суд может восстановить срок на принятие наследства даже через 10 лет после смерти родственника.

Что делать, чтобы не получить проблемы перед покупкой наследственной квартиры

Перед покупкой квартиры обязательно пройдите юридическую проверку, что должно включать такой алгоритм: