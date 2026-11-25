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Когда ВПЛ могут лишиться выплат из-за покупки жилья

Приобретение квартиры, дома или земельного участка стоимостью более 100 тысяч гривен в течение трех месяцев до обращения за помощью или во время ее получения является основанием для прекращения выплат, сообщает Черновицкая областная военная администрация.

Независимо от стоимости приобретенного жилья, помощь может быть отменена, если хотя бы один из членов семьи владеет недвижимостью, которая:

расположена за пределами территорий возможных или активных боевых действий и временной оккупации или на территориях, для которых определена дата завершения боевых действий или оккупации;

расположена на территории боевых действий или временной оккупации, но сдается в аренду;

приобретена на территории боевых действий или временной оккупации после ее внесения в соответствующий официальный перечень.

Какую недвижимость ВПЛ могут иметь в собственности без потери выплат

В то же время законодательство предусматривает исключения, при которых наличие собственного жилья не препятствует получению помощи на проживание. Переселенцы могут сохранить выплаты, если недвижимость:

расположена на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

официально признана непригодной для проживания;

имеет площадь менее 13,65 квадратного метра на одного члена семьи;

приобретена в кредит, а первоначальный взнос составил менее 100 тысяч гривен.

При этом исключение, касающееся расположения жилья на территориях боевых действий или оккупации, не отменяет ограничений, связанных с датой его приобретения и сдачей в аренду.

Как подтвердить непригодность жилья для проживания

Плохое состояние дома еще не означает, что его официально считают непригодным для проживания. Непригодность недвижимости для проживания необходимо подтвердить официально.

Для этого требуется акт комиссии органа местного самоуправления или соответствующая запись в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. При отсутствии такого подтверждения наличие жилья в собственности переселенцев может стать основанием для прекращения выплат.

Напомним, на приобретение домов для переселенцев в сельской местности было выделено 26,5 миллиона гривен. Средства получили восемь областей Украины. За первый транш планируется приобрести 53 дома в 19 территориальных общинах для временного проживания ВПЛ.