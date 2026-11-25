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Коли ВПО можуть втратити виплати через купівлю житла

Придбання квартири, будинку або земельної ділянки вартістю понад 100 тисяч гривень протягом трьох місяців перед зверненням за допомогою або під час її отримання є підставою для припинення виплат, повідомляє Чернівецька обласна військова адміністрація.

Незалежно від вартості придбаного житла, допомогу можуть скасувати, якщо хоча б один із членів сім'ї володіє нерухомістю, яка:

розташована поза територіями можливих чи активних бойових дій та тимчасової окупації або на територіях, для яких визначили дату завершення бойових дій чи окупації;

розташована на території бойових дій або тимчасової окупації, але здається в оренду;

придбана на території бойових дій або тимчасової окупації після її внесення до відповідного офіційного переліку.

Яку нерухомість ВПО можуть мати у власності без втрати виплат

Водночас законодавство передбачає винятки, за яких наявність власного житла не перешкоджає отриманню допомоги на проживання. Переселенці можуть зберегти виплати, якщо нерухомість:

розташована на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій;

офіційно визнана непридатною для проживання;

має площу менше ніж 13,65 квадратного метра на одного члена сім'ї;

придбана в кредит, а перший внесок становив менш ніж 100 тисяч гривень.

При цьому виняток щодо розташування житла на територіях бойових дій або окупації не скасовує обмежень, пов'язаних із датою його придбання та здаванням в оренду.

Як підтвердити непридатність житла для проживання

Поганий стан будинку ще не означає, що його офіційно вважають непридатним для проживання. Непридатність нерухомості для проживання необхідно підтвердити офіційно.

Для цього потрібен акт комісії органу місцевого самоврядування або відповідний запис у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. За відсутності такого підтвердження наявність житла у власності переселенців може стати підставою для припинення виплат.

Нагадаємо, на придбання будинків для переселенців у сільській місцевості спрямували 26,5 мільйона гривень. Кошти отримали вісім областей України. За перший транш планують придбати 53 будинки у 19 територіальних громадах для тимчасового проживання ВПО.