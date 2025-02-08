По данным NASA, с 18 сентября до 17 октября 2024 года оползень двигался со скоростью около 10 сантиметров в неделю. Если о поселке заговорили снова, то это означает, что ситуация не улучшилась, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ABC News.

Обратите внимание "Зато без долгов": женщина с тремя детьми живет в сарае, чтобы не платить за аренду

Оползни участились за последние годы

Поселок на полуострове Палос-Вердес известен своей склонностью к оползням в течение десятилетий. Однако за последние годы скорость движения почвы увеличилась, особенно в летний период.

Как сообщил Александр Гандвергер, специалист по оползням в NASA, раньше там были районы, которые можно было считать относительно безопасными. Однако сейчас они тоже оказались под угрозой.

Скорость движения вполне достаточна, чтобы представлять опасность для жизни людей и имеющейся инфраструктуры,

– отметил Гандвергер.

Оползни, которые зафиксировали ученые в сентябре и октябре / Фото NASA

Специалисты считают, что причина более частых оползней – рекордное количество осадков, выпавших в Южной Калифорнии в 2023 году. В начале 2024 года обильных дождей также было немало. К сожалению, угроза разрушений остается высокой.

Некоторые дома уже повреждены, но власти помогают

По данным NASA, на полуострове Палос-Вердес оползни наблюдаются в течение 60 лет. Ученые исследуют их с помощью воздушных радаров и спутниковых данных. Результаты помогают прогнозировать развитие оползней, с помощью которых власти информируют местное население.

На полуострове есть жители, чьи дома повреждены. Поэтому в октябре 2023 года в Калифорнии запустили программу выкупа недвижимости для владельцев таких помещений.