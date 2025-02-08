За даними NASA, з 18 вересня до 17 жовтня 2024 року зсув ґрунту рухався зі швидкістю близько 10 сантиметрів на тиждень. Якщо про селище заговорили знову, то це означає, що ситуація не покращилася, розповідає 24 Канал, посилаючись на ABC News.

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Зсуви почастішали за останні роки

Селище на півострові Палос-Вердес відоме своєю схильністю до зсувів протягом десятиліть. Однак за останні роки швидкість руху ґрунту збільшилася, особливо в літній період.

Як повідомив Александр Гандвергер, фахівець зі зсувів в NASA, раніше там були райони, які можна було вважати відносно безпечними. Однак зараз вони теж опинилися під загрозою.

Швидкість руху цілком достатня, щоб становити небезпеку для життя людей і наявної інфраструктури,

– зазначив Гандвергер.

Зсуви ґрунту, які зафіксували вчені у вересні та жовтні / Фото NASA

Фахівці вважають, що причина частіших зсувів – рекордна кількість опадів, що випали в Південній Каліфорнії у 2023 році. На початку 2024 року рясних дощів також було чимало. На жаль, загроза руйнувань залишається високою.

Деякі будинки вже пошкоджені, але влада допомагає

За даними NASA, на півострові Палос-Вердес зсуви спостерігаються протягом 60 років. Вчені досліджують їх за допомогою повітряних радарів і супутникових даних. Результати допомагають прогнозувати розвиток зсувів, за допомогою яких влада інформує місцеве населення.

На півострові є мешканці, чиї будинки пошкоджені. Тому в жовтні 2023 року в Каліфорнії запустили програму викупу нерухомості для власників таких помешкань.