На самом деле они не приносят большой пользы, а отказавшись от них, можно сэкономить время и деньги, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Чего не нужно делать перед продажей дома?

Ремонт "так себе" помещений

Если вам кажется, что кухня или ванная комната имеют не слишком хороший вид, может казаться логичным решением отремонтировать их перед продажей дома. Но, по словам экспертов, лучше оставить все как есть.

Большинство покупателей хотят сами обустраивать жилье под свой стиль, а расходы на ремонт не всегда окупаются.

Вместо этого специалисты советуют сосредоточиться на более мелких, но эффективных работах: убрать лишнее, освежить стены новой краской – и результат будет заметным.

Замена пола

Нет необходимости полностью менять пол перед продажей. Большинство людей предпочитает самостоятельно выбрать покрытие после покупки.

Поэтому следует сделать профессиональную чистку пола или положить новый ковер, если нужно.

Перед продажей дома не стоит менять пол / Фото Pixabay

Перекрашивание всех стен

Небольшие подкрашивания действительно уместны, но нет смысла перекрашивать все стены. Покупатели чаще всего желают самостоятельно выбрать цвета помещения.

Обновление бытовой техники

Многие продавцы думают, что стоит инвестировать в новую технику перед продажей. Однако это так важно, как кажется на первый взгляд.

Если техника чистая и исправная, лучше просто предложить скидку или соответственно скорректировать цену. Покупатели в основном хотят сэкономить на покупке жилья и потом купить технику на свой вкус.

Оплата оценки жилья

Продавцы часто убеждены, что именно они должны оплачивать оценку стоимости дома перед продажей. Но, на самом деле, это обязанность покупателя.

Хорошее агентство по продаже недвижимости должно предоставить бесплатный анализ рынка, чтобы помочь определить справедливую цену для объявления.

Ожидание с выставлением на продажу

Некоторые продавцы откладывают выставление своего дома, пока не заключат сделку на покупку нового. Но в этом нет смысла. Наоборот, наличие уже выставленного на продажу жилья может укрепить позицию при заключении новой сделки.