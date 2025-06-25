Может ли человек, зарегистрированный в вашей квартире, претендовать на нее

Когда речь идет о регистрации в жилье родственников, знакомых или арендаторов, может возникать вопрос о том, могут ли такие люди претендовать на жилье. Несмотря на то, что Украина давно отошла от советской системы, мифы о "прописке" до сих пор живы. Одно из самых распространенных представлений – что регистрация предоставляет какие-то права на квартиру.

Как отмечает адвокат Роман Симутин, которого цитирует 24 Канал, с 2003 года в Украине официально отменено понятие "прописка". Его заменила регистрация места жительства, которая является лишь формальной записью в паспорте.

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Может ли зарегистрированный забрать жилье

Как отмечает адвокат, факт регистрации не дает человеку доли в недвижимости, не делает его совладельцем и не гарантирует каких-либо прав на это имущество.

Регистрация – административная процедура, которая не имеет ничего общего с правом собственности,

– отмечает Симутин.

По действующему законодательству, человек, который зарегистрирован в квартире, не приобретает никаких прав на нее. Единственным владельцем является лицо, указанное в свидетельстве о праве собственности или в соответствующей выписке из госреестра.

Может ли зарегистрированное лицо продать или поделить жилье

Регистрация не дает возможности распоряжаться квартирой – независимо от того, сколько времени человек там проживает. Он не имеет права продавать, дарить, обменивать или делить эту недвижимость.

Даже если зарегистрированное лицо регулярно оплачивает коммунальные услуги или долго живет в помещении, это не предоставляет ему никаких имущественных прав. Это правило касается как родственников, так и посторонних людей.



Факт регистрации не дает человеку доли в недвижимости / Фото Freepik

Можно ли выписать человека, который давно зарегистрирован в вашем жилье

Ранее владельцы недвижимости часто сталкивались с проблемами, когда пытались снять с регистрации лиц, которые не желали добровольно выписываться. Однако ситуация изменилась с декабря 2021 года – после вступления в силу нового закона. Теперь владелец квартиры имеет право обратиться в орган регистрации и инициировать снятие с регистрации лица без его согласия.

Если жилье принадлежит вам, то решение, кто там зарегистрирован, принимаете вы,

– отмечает эксперт.

Эти изменения значительно облегчили жизнь владельцам, которым раньше приходилось обращаться в суд, чтобы выписать бывших родственников, арендаторов или даже незнакомых лиц, зарегистрированных по адресу.

Имеют ли родственники или дети право на жилье, если они там зарегистрированы

Даже если в доме зарегистрированы родственники, в частности дети или родители, это не дает им автоматического права собственности. Однако некоторые особенности следует учитывать.

В случае, если в квартире зарегистрирован ребенок, его нельзя выписать без разрешения органов опеки. В то же время право собственности остается за взрослым владельцем жилья.