Мастерам заплатили более 100 тысяч: во сколько обошелся ремонт крыши в старом доме

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Сколько стоила замена крыши в старом доме в Житомирской области

Украинка Юлия вместе с семьей приобрела старый дом в селе в Житомирской области и приступила к его капитальному ремонту. Одной из самых крупных статей расходов стала замена крыши площадью 152 квадратных метра, которая обошлась семье в 258 тысяч гривен, рассказала владелица дома на своей странице в TikTok.

Во время ремонта выяснилось, что большинство деревянных конструкций крыши сохранилось в хорошем состоянии. Поэтому полностью заменять старую основу не пришлось, часть древесины удалось использовать повторно. Однако семье все равно понадобились новые материалы для кровли, а также ремонт фронтонов.

Больше всего денег ушло на оплату работы мастеров. Юлия также подробно рассказала, сколько стоили материалы и другие работы:

Оплата работы мастеров – 102 тысячи гривен.

Металл, ветровые планки, крепления, саморезы и гвозди – 93 тысячи гривен.

Древесина – 43 тысячи гривен.

Ремонт фронтонов вместе с работой – 20 тысяч гривен.

Если разделить общие расходы на площадь кровли, ремонт одного квадратного метра обошелся примерно в 1 700 гривен. В эту сумму входят материалы и работа мастеров. В то же время это смета конкретного дома, а не средняя стоимость замены крыши в Украине. Сколько семья заплатила за сам дом и весь его ремонт, владелица не уточнила.

В комментариях пользователи по-разному оценили расходы на кровлю. Одни считали сумму слишком большой, тогда как другие отмечали, что для такого объема работ она вполне обычная.

Напомним, супруги купили старый заброшенный дом и за месяц успели расчистить двор, убрать часть дома и обустроить канализационную яму. Владельцы также начали разбирать старое хозяйственное сооружение, а полноценный ремонт жилья еще предстоял.