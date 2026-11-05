Майстрам заплатили понад 100 тисяч: скільки коштував ремонт даху в старому будинку

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Скільки коштувала заміна даху в старому будинку на Житомирщині

Українка Юлія разом із родиною придбала старий будинок у селі на Житомирщині та взялася за його капітальний ремонт. Однією з найбільших витрат стала заміна даху площею 152 квадратні метри, яка обійшлася сім'ї у 258 тисяч гривень, розповіла власниця будинку на своїй сторінці у TikTok.

Під час ремонту виявилося, що більшість дерев'яних конструкцій даху збереглася в хорошому стані. Тому повністю замінювати стару основу не довелося, частину деревини вдалося використати повторно. Однак родині все одно знадобилися нові матеріали для покрівлі, а також ремонт фронтонів.

Найбільше грошей витратили на оплату роботи майстрів. Юлія також детально розповіла, скільки коштували матеріали та інші роботи:

Оплата роботи майстрів – 102 тисячі гривень.

Метал, вітрові планки, кріплення, саморізи та цвяхи – 93 тисячі гривень.

Деревина – 43 тисячі гривень.

Ремонт фронтонів разом із роботою – 20 тисяч гривень.

Якщо розділити загальні витрати на площу покрівлі, ремонт одного квадратного метра коштував приблизно 1 700 гривень. У цю суму входять матеріали та робота майстрів. Водночас це кошторис конкретного будинку, а не середня вартість заміни даху в Україні. Скільки родина заплатила за саму хату та весь її ремонт, власниця не уточнила.

У коментарях користувачі по-різному оцінили витрати на покрівлю. Одні вважали суму завеликою, тоді як інші зазначали, що для такого обсягу робіт вона цілком звичайна.

Нагадаємо, подружжя придбало стару занедбану хату та за місяць встигло розчистити подвір'я, прибрати частину будинку й облаштувати каналізаційну яму. Власники також почали розбирати стару господарську споруду, а повноцінний ремонт житла ще був попереду.