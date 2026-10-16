Что выяснили чешские правоохранительные органы по поводу скупки квартир

Как сообщил руководитель Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии Йиржи Мазанек, правоохранители зафиксировали тысячи инвестиционных квартир, которые остаются пустыми или сдаются на короткий срок, пишет издание Czechia Online.

Антикриминальное подразделение рассматривает эти операции не просто как схемы отмывания средств, а как прямой риск для национальной безопасности государства.

По данным полиции, непрозрачный капитал, в частности российского происхождения, искусственно усиливает конкуренцию за квадратные метры. Это затрудняет приобретение первого жилья для молодых семей и местных жителей.

Как сомнительный капитал проникает на рынок жилья

Следователи отмечают, что на протяжении многих лет наблюдают за компаниями, принадлежащими гражданам России. В предыдущие периоды иностранцы массово создавали коммерческие общества для покупки недвижимости и оформления видов на жительство. Большинство этих активов сохранилось и после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Сложная структура собственности позволяет маскировать конечных бенефициаров и легализовать деньги сомнительного происхождения. Полиция обращает внимание на то, что замороженные в пустующих квартирах средства не поступают на открытый рынок аренды или продажи, а жилье становится недоступным для тех, кто годами копит на первоначальный взнос или выплачивает дорогие кредиты.

Сколько стоит квадратный метр и почему дорожает жилье

По данным аналитиков, во втором квартале 2026 года квартиры в Чехии подорожали на 11,3% в годовом исчислении. В Праге стоимость квадратного метра в новостройках составляет около 187 тысяч крон.

Помимо притока сомнительных инвестиций, на рынок давят классические факторы: дефицит новых строительных проектов, высокие ипотечные ставки и стабильный спрос. Когда молодежь не может приобрести жилье, жилищный кризис создает значительную социальную напряженность, которой могут воспользоваться иностранные структуры.

Напомним, в Литве планируют ужесточить ограничения на покупку недвижимости для граждан России и Беларуси. В частности, им хотят запретить покупать жилье вблизи военных полигонов и других стратегических объектов, даже если у них есть вид на жительство в стране.